Бобровский — о победе над «Вегасом»: тренеры дали четкий план, и мы его реализовали

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский заявил, что команда хорошо оборонялась в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

«На эту игру тренеры дали нам довольно чёткий план, и я думаю, что сегодня ребята его реализовали. Мы очень хорошо оборонялись. Мы не давали им много места», — приводит слова Бобровского пресс-служба НХЛ.

В этом матче Бобровский отразил 25 бросков и был признан второй звездой игры.

Счёт в серии до четырёх побед 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Ранее главный тренер «Флорида Пантерз» Пол Морис назвал причину замены Бобровского во втором матче финала плей-офф НХЛ.