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Главный тренер «Флориды» назвал причину замены Бобровского в финальном матче Кубка Стэнли

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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис объяснил, почему заменил российского голкипера Сергея Бобровского по ходу второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Мы можем играть лучше перед нашим вратарём, он был невероятным для нас. Я убрал его со льда, чтобы он отдохнул», — сказал Морис.

Россиянин был заменён после того, как пропустил четыре шайбы.

Встреча в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 7:2. Таким образом, «Вегас» одержал вторую победу в серии и ведёт в серии — 2-0. Следующий матч пройдёт 9 июня.

Ранее сообщалось, что Иван Барбашёв признан второй звездой матча с «Флоридой» в финальной серии Кубка Стэнли.

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