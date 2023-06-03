Невоспетый герой: как Барков превращается из самого недооценённого игрока в одного из героев Кубка Стэнли

Александр Барков стал теневым героем «Флориды» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Финский хоккеист российского происхождения пока набрал 14 очков и был не столь заметен, как Сергей Бобровский или Мэттью Ткачук, однако приходил на помощь команде именно в ключевые моменты каждой из трёх серий. А во втором матче финала Восточной конференции форвард запомнился красивым голом, который легендарный Уэйн Гретцки назвал одним из величайших в плей-офф НХЛ.

Нынешний сезон уже стал для «Флориды» одним из самых удачных в истории клуба. Подопечным Пола Мориса удалось нечто невероятное: они с огромным трудом забрались в плей-офф, финишировав восьмыми в Восточной конференции, после чего поочерёдно убрали со своего пути трёх фаворитов и пробились в финал Кубка Стэнли. И хотя главными творцами этого успеха сейчас называют штампующего решающие голы Мэттью Ткачука и отражающего неберущиеся броски Сергея Бобровского, нельзя переоценить и вклад Александра Баркова, который на протяжении всей карьеры в НХЛ не пользовался особым вниманием со стороны общественности.

Безусловно, нельзя сказать, что Барков остаётся абсолютно не замеченным экспертами и болельщиками. Многие понимают, насколько важные функции исполняет финн российского происхождения, но всё же в центре внимания находятся другие. Так, на портале Sportsnet вовсю обсуждают феномен Ткачука, говоря о его готовности стать «новым лицом лиги».

И основания для этого есть. В первый же год после обмена из «Калгари» американец не только стал лучшим бомбардиром «Флориды» в регулярке и лишь вторым хоккеистом в истории коллектива, разменявшим трёхзначную отметку по набранным очкам за чемпионат (109), но не сбавил оборотов и в плей-офф. До Мэттью ни одному игроку клуба не удавалось пробивать 20-очковый рубеж в походе за трофеем, а его победная шайба в серии с «Каролиной» заставила многих провозгласить его полноправным лидером «Пантерз».

Не обделён любовью публики и Бобровский, выдающий настоящую феерию после серии откровенно неудачных выступлений в Кубке Стэнли. Россиянин занимает второе место по проценту отражённых бросков (93,5%) среди вратарей, отыгравших более пяти встреч в турнире, немного уступая голкиперу «Вегаса» Эдину Хиллу (93,7%). По коэффициенту надёжности он идёт четвёртым (2,21) вслед за Хиллом (2,07), Игорем Шестёркиным (1,96) и Фредериком Андерсеном (1,83), которого он превзошёл в финале Востока. И это при том, что больше Сергея в этом плей-офф на последнем рубеже вынужден был работать только Джейк Эттингер из «Далласа» (он провёл 19 игр против 14 у россиянина).

Барков же не выделяется топовыми показателями. В списке лучших бомбардиров он с 14 очками делит 12-ю строчку с Митчеллом Марнером, Чандлером Стивенсоном, Вильямом Карлссоном и Джо Павелски. По полезности он также замыкает вторую десятку («+7») в лиге, а в своей команде не входит в тройку лучших, уступая не только защитникам Аарону Экбладу и Густаву Форслингу, но и Ткачуку с Картером Вераге. Однако всё это лишь подтверждает тот факт, что базовая статистика далеко не всегда отражает роль игрока и значимость личности в хоккее.

Да, у Баркова также были яркие моменты по ходу этого плей-офф. Достаточно вспомнить его гол в ворота «Каролины» после финта с ложным проводом шайбы между ног. Тогда им восхищались все, а Уэйн Гретцки и вовсе назвал взятие ворот одним из величайших, что он видел в Кубке Стэнли. Легендарный канадец особенно отметил тот факт, что сделано это было в важный момент — «Пантерз» уступал со счётом 0:1 и долгое время не мог подобрать ключи к воротам Андерсена.

И похвала со стороны Гретцки стала свидетельством изменения риторики в отношении Баркова. Если раньше многие предпочитали его попросту не замечать, то теперь достижения наконец начинают оценивать по достоинству.

«У вас есть телевизор, так что вы могли видеть всё, на что он способен... Размер, прекрасное владение клюшкой, умение организовывать комбинации. Он просто очень физически мощный человек независимо от того, говорим мы о прорывах через оборону или о бросках по воротам», — цитирует Пола Мориса The Yardbarker.

Примечательно, что о недостатке внимания к центрфорварду говорил не только Морис, но и бывший главный тренер «Пантерз» Эндрю Брюнетт. В феврале 2022 года он высказался об одном из лидеров команды, когда тот отметился голом и передачей в противостоянии с «Каролиной».

«Он не устаёт удивлять. Саша насколько талантливый игрок, настолько же недооценённый. Прекрасно, что матч показывали по национальному телевидению. Надеюсь, теперь Америка увидела, насколько он большой мастер», — заявлял наставник.

И отсутствие должного уважения к Баркову действительно поражает. Ведь речь идёт о лучшем бомбардире в истории «Пантерз» как в регулярке (243 + 388), так и в Кубке Стэнли (10 + 25), а также об обладателе «Селки Трофи», который вручается лучшему нападающему оборонительного плана. В 2021-м Александр опередил ряд звёздных коллег и взял почётную награду, а год спустя вновь попал в тройку претендентов. Правда, на этот раз завоевать приз не удалось. Трофей в пятый раз достался Патрису Бержерону из «Бостона».

Кроме того, Барков на протяжении последних лет признаётся одним из самых совершенных хоккеистов лиги по результатам голосования, проводимого Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA). В 2022-м он наконец опередил всё того же Бержерона и занял вторую строчку, уступив лишь безраздельно властвующему в этой категории Сидни Кросби, но в нынешнем году вновь откатился на третью позицию. Также он попадал в пятёрку наиболее искусных спортсменов в плане владения клюшкой. В прошлом году он уступил лишь Патрику Кейну, Коннору Макдэвиду и Натану Маккиннону.

В то же время, за последние пять лет NHLPA трижды определяла имена самых недооценённых спортсменов НХЛ — во всех трёх случаях в списке оказывался Барков. И если в 2018-м он стал лишь четвёртым, пропустив вперёд Никиту Кучерова, Джейдена Шварца и Никласа Бекстрёма, то в 2019-м и 2023-м уверенно лидировал в опросе.

«Честно говоря, я прошёл через это много лет назад. Я думаю, он там, наверху. Все знают об этом. Что касается нас, мы осознаём, что он был одним из лучших игроков на протяжении многих лет... Он просто всё делает правильно. Парень, который выигрывает все единоборства, феноменально владеет клюшкой, а сила его броска и скорость катания немного недооценены, если честно. Он совершенен на всех участках площадки, всегда следит за тем, чтобы быть в нужном месте, и делает те мелочи, которые вы цените, когда играете с ним», — описывал Баркова его партнёр по «Флориде» Энтони Дюклер.

Действительно, Барков очень часто делает крайне важные вещи, при этом оставаясь в тени. Например, после четвёртого матча серии с «Каролиной» все восхитились дублем Ткачука, но забыли, что Барков набрал не меньше очков. На первой минуте именно он вывел на бросок Дюклера, преуспевшего на добивании, а также организовал победный гол в самой концовке основного времени. Сначала Александр помог завести шайбу в зону соперника, а потом отдал тончайший пас на Мэттью, хотя мог принять и иное решение. На пятаке находился закрывавший обзор вратарю Сэм Беннетт, что открывало российскому финну перспективы как для наброса на ворота, так и для выстрела.

И теперь Барков находится в шаге от осуществления своей мечты. После завоевания «Леди Бинг Трофи» в 2019 году он признавался, что надеется когда-нибудь поднять над головой Кубок Стэнли. Тогда его слова казались слишком оптимистичными. В том сезоне «Флорида» финишировала лишь десятой на Востоке и третий раз подряд не смогла пробиться в плей-офф.

«На мой взгляд, у нас правда хорошая команда, и нам просто надо сделать следующий шаг вперёд, которого не удалось сделать в этом году. Конечно, нельзя постоянно говорить, что есть следующий год. В какой-то момент надо начать делать что-то реальное. Надеюсь, это произойдёт в октябре... Мне бы очень хотелось дождаться момента и когда-нибудь поднять над головой Кубок Стэнли в свитере «Пантерз». И я готов приложить к этому все усилия», — заявлял Барков.

И именно со следующего сезона команда начала понемногу приближаться к выполнению данной цели. Летом 2019-го состав «Флориды» пополнил Бобровский, который наконец помог ей пробиться в восьмёрку сильнейших в своей конференции. Год спустя в качестве свободных агентов были подписаны Дюклер и Вераге, впоследствии ставший одним из лучших снайперов коллектива. А в 2021-м «Пантерз» выменяли у «Баффало» Сэма Райнхарта и Брэндона Монтура, а также взяли Форслинга и Беннетта, укрепив как атакующую, так и оборонительную линии. И с третьей попытки всё же сумели добраться до финала Кубка Стэнли, попутно завоевав приз Принца Уэльского.

И хотя прикасаться к награде за победу в конференции долгое время считалось плохой приметой, Баркова это не остановило. Уж слишком долгим и тяжёлым был путь к этому трофею.

«Сейчас это трудно объяснить. Это очень много значит. Чтобы достичь этого, вы знаете, как усердно вам нужно работать. Вы видите, сколько отличных команд мы только что обыграли в плей-офф. Это было нелегко, и никто не говорил, что это будет легко. Но, очевидно, мы все знаем, что нас ждёт ещё одна большая серия», — сказал Барков после окончания противостояния с «Каролиной».

И хотя Александр родился в Финляндии и признавался, что не рассматривал идею с возможным выступлением за сборную РФ, его триумф наверняка порадует болельщиков из России. Несмотря на то что хоккеист всю жизнь провёл за пределами страны, он свободно говорит на русском языке.

«Я вырос в русской семье, общаемся на русском. В Финляндии было так: из дома выходил — я финн, домой заходил — я русский», — признавался Барков в 2018-м.