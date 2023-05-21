Затмил шедевр Баркова: 37 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одержать восьмую гостевую победу подряд в Кубке Стэнли

Сергей Бобровский совершил 37 сейвов и помог «Флориде» одержать победу над «Каролиной», которая стала восьмой подряд на выезде в Кубке Стэнли. Больше половины спасений российский голкипер сделал в первом периоде, хотя пропустил уже на 103-й секунде. Он был признан первой звездой встречи несмотря на красивый гол Александра Баркова и победную шайбу Мэттью Ткачука.

«Флорида» вновь нанесла поражение «Каролине» на её льду и повела в финале Восточной конференции со счётом 2-0. Для подопечных Пола Мориса это уже восьмая подряд победа на выезде в нынешнем плей-офф. Лишь одна команда в истории Кубка Стэнли показывала более высокий результат — в 2012 году «Лос-Анджелес» выиграл десять гостевых встреч кряду.

Продолжает свою феноменальную серию и голкипер Сергей Бобровский, который совершил в игре 37 спасений и был признан первой звездой. Из десяти последних игр он девять раз привёл команду к победе, в том числе в шести овертаймах. Конечно, превзойти феерический результат первой встречи с «Харрикейнз» в 63 сейва будет непросто, но россиянин тем не менее находит, чем удивить экспертов и фанатов.

Повторная игра в Роли не обещала быть простой с учётом шестичасового марафона, который соперники устроили двумя днями ранее. Тем не менее хозяева начали с места в карьер и открыли счёт уже на исходе второй минуты. Бобровский отразил бросок Стефана Ноэсена, но Себастьян Ахо совершил подбор в левом круге вбрасывания и быстро отпасовал Джейлену Чатфилду, который переправил шайбу в сетку впритирку с правой штангой. После этого «ураганы» поймали кураж и сполна оправдали своё прозвище, обрушив на ворота россиянина шквал атак. За первую двадцатиминутку Бобровскому пришлось отразить 19 бросков, благодаря чему он вошёл в тройку лучших голкиперов «Флориды» по этому показателю. Больше сейвов за один период в плей-офф совершали лишь Спенсер Найт (21 в 2021 году) и Жозе Теодор (23 в 2012-м).

«Пантеры» же опасно огрызались и в одном из эпизодов пробили Анти Раанту, который заменил в рамке Фредерика Андерсена. Но гол Густава Форслинга был отменен из-за офсайда. А чуть позже по той же причине не была засчитана вторая шайба «Харрикейнз».

Страсти несколько успокоились во втором периоде, и «Флориде» всё-таки удалось восстановить паритет в счёте. Во второй игре подряд отличился Александр Барков, причём этот его гол наверняка попадёт в подборку самых красивых в этом плей-офф. Финн с русскими корнями получил шикарный пас от Джоша Махуры и, оказавшись один на один с Раантой, исполнил гол-шедевр. Капитан «пантер» сделал ложное движение, будто собираясь пробросить шайбу у себя под ногой, но вместо этого завёл её в ворота мимо вытянувшегося в струнку соотечественника.

На 15-й минуте второго игрового отрезка «Каролина» имела возможность вновь выйти вперёд, но свою команду в каком-то поистине кошачьем прыжке спас Бобровский. В том моменте Теуво Терявяйнен получил пас от Мартина Нечаса и бросал в пустой угол, казалось, наверняка, однако россиянин рванулся вправо и успел отбросить шайбу внешней стороной ловушки.

«[Нечас] совершил очень хороший обманный бросок. Я купился на него. А потом в последний момент мне удалось удержаться на ногах и сделать рывок. Они отлично сыграли. Мне просто повезло в этом моменте», — поделился Сергей после встречи.

Продолжил творить чудеса Бобровский и в третьем периоде, когда временами его расстреливали в упор. Удивительно, что к концу матча у него оставалось так много сил, будто он и не провёл в предыдущей встрече 140 минут на льду. Полевые игроки, напротив, немного снизили обороты, стали чаще ошибаться, и игра закономерно перетекла в овертайм во второй раз подряд. Но теперь «Флорида» не стала затягивать дело до двух часов ночи, а поставила финальную точку чуть быстрее чем за две минуты.

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Правда, не обошлось тут без помощи «Каролины», которая заработала удаление и осталась в меньшинстве. Гости эталонно разыграли численное преимущество, выведя на бросок Мэттью Ткачука, который и в прошлой игре стал героем овертайма. Американца теперь впору называть злым гением «Харрикейнз». А вообще он отличился в дополнительное время уже в третий раз за этот плей-офф, став только вторым игроком в истории «Пантерз» после Картера Вераге, кому это удавалось.

Бобровский в послематчевом разговоре с журналистами отметил, что у «Каролины» невероятно сильная команда, поэтому важность победы сложно переоценить. Оценивая собственное выступление, россиянин заявил, что просто рад выходить на лёд и делать свою работу.

«Мне всё нравится. Я получаю удовольствие от такой игры, такой атмосферы. Арена здесь потрясающая, (болельщики. — RT) вовсю шумят, играть очень здорово. С учётом того, какую усердную работу проделывают ребята, для меня огромная честь в это время стоять на воротах», — подчеркнул Сергей.

В свою очередь, Барков заявил, что голкипер сполна заслужил все восторженные эпитеты, которые получает на протяжении всего Кубка Стэнли. Вторая молодость Бобровского — едва ли не главная тема заокеанских спортивных медиа последних недель.

«Хочу сказать, что он просто великолепен. Каждую игру, каждый день люди говорят о нём. И он заслуживает даже большего. Он служит нам опорой и даёт шанс победить в каждой игре. Неважно, какой разрыв — одна шайба или две: он нам всегда поможет. Он делает великолепные сейвы. И ему это в удовольствие», — поделился Александр.

«Флорида» уезжает из Роли с прекрасным результатом и большим запасом прочности перед двумя домашними играми. Как сообщает пресс-служба НХЛ, команды, которые ведут в полуфинальной серии плей-офф со счётом 2-0, выигрывают её с вероятностью в 91%. И, пожалуй, если «пантеры», которых на старте плей-офф причисляли к аутсайдерам, воплотят статистику в реальность, этому уже мало кто удивится.