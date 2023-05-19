«Флорида» после победы над «Каролиной» опубликовала фотографию Бобровского и стены

Пресс-служба «Флорида Пантерз» оригинальным образом отметила рекорд голкипера команды Сергея Бобровского в матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Пантерз».

«Две наши любимые фотографии Сергея Бобровского с первого матча», — написал представитель отдела по коммуникациям в социальных сетях под фотографией российского вратаря с кирпичной стеной.

34-летний россиянин совершил 63 сейва в первом матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ с «Каролиной». Таким образом, он установил клубный рекорд по количеству отражённых бросков в одном кубковом матче.

Также Бобровский стал третьим вратарём НХЛ с 1955 года, кому удалось совершить более 50 сейвов в двух играх плей-офф НХЛ подряд.

Ранее сообщалось, как Бобровский прокомментировал установление клубного рекорда.