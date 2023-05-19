Бобровский — о 63 сейвах в матче с «Каролиной»: просто стараюсь помочь команде выиграть

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал установление клубного рекорда по количеству отражённых бросков в одном матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я просто стараюсь внести свою лепту и помочь своей команде выиграть. Благодарен богу, что у меня есть эта возможность», — приводит слова Бобровского Bally Sports.

34-летний россиянин совершил 63 сейва в первом матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ с «Каролиной».

Также Бобровский стал третьим вратарём НХЛ с 1955 года, кому удалось совершить более 50 сейвов в двух играх плей-офф НХЛ подряд.

Ранее сообщалось, что 63 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Каролина Харрикейнз» в первом матче полуфинала НХЛ.