Бобровский — о 63 сейвах в матче с «Каролиной»: просто стараюсь помочь команде выиграть
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«Я просто стараюсь внести свою лепту и помочь своей команде выиграть. Благодарен богу, что у меня есть эта возможность», — приводит слова Бобровского Bally Sports.
34-летний россиянин совершил 63 сейва в первом матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ с «Каролиной».
Также Бобровский стал третьим вратарём НХЛ с 1955 года, кому удалось совершить более 50 сейвов в двух играх плей-офф НХЛ подряд.
Ранее сообщалось, что 63 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Каролина Харрикейнз» в первом матче полуфинала НХЛ.