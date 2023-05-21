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Бобровский признан первой звездой матча с «Каролиной»

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В матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз».

Российский голкипер победителей Сергей Бобровский был признан первой звездой матча. По ходу игры он совершил 37 спасений, пропустив один гол.

Вторым стал Мэттью Ткачук, третий — Александр Барков.

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Таким образом, счёт в серии — 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдёт 23 мая.

Ранее сообщалось, что «Вегас» в овертайме победил «Даллас» в финале Западной конференции НХЛ.

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