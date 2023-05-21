Бобровский признан первой звездой матча с «Каролиной»
Российский голкипер победителей Сергей Бобровский был признан первой звездой матча. По ходу игры он совершил 37 спасений, пропустив один гол.
Вторым стал Мэттью Ткачук, третий — Александр Барков.
Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Таким образом, счёт в серии — 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдёт 23 мая.
Ранее сообщалось, что «Вегас» в овертайме победил «Даллас» в финале Западной конференции НХЛ.