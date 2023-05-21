Бобровский за два матча серии с «Каролиной» отразил 100 бросков по своим воротам
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Российский голкипер победителей Сергей Бобровский был признан первой звездой матча. По ходу игры он совершил 37 спасений, пропустив один гол. В стартовой игре серии россиянин отразил 63 удара по своим воротам. Таким образом, Бобровский за два стартовых матча с «Каролиной» совершил 100 сейвов.
Счёт в серии — 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдёт 23 мая.
Ранее сообщалось, что «Вегас» в овертайме победил «Даллас» в финале Западной конференции НХЛ.