Бобровский за два матча серии с «Каролиной» отразил 100 бросков по своим воротам

В матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз». (2:1).

Российский голкипер победителей Сергей Бобровский был признан первой звездой матча. По ходу игры он совершил 37 спасений, пропустив один гол. В стартовой игре серии россиянин отразил 63 удара по своим воротам. Таким образом, Бобровский за два стартовых матча с «Каролиной» совершил 100 сейвов.

Счёт в серии — 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдёт 23 мая.

Ранее сообщалось, что «Вегас» в овертайме победил «Даллас» в финале Западной конференции НХЛ.