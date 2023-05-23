Непробиваемый: «сухарь» Бобровского принёс «Флориде» третью победу в серии с «Каролиной» в Кубке Стэнли

Сергей Бобровский стал главной звездой третьего матча финала Восточной конференции с «Каролиной». «Флорида» одержала победу со счётом 1:0, а российский голкипер отразил все 32 броска по своим воротам и впервые в карьере оформил «сухарь» в плей-офф НХЛ. Для этого двукратному обладателю «Везина Трофи» потребовалось провести 58 матчей — больше, чем кому-либо в истории Кубка Стэнли.

В нынешнем плей-офф Сергей Бобровский раскрылся с новой для себя стороны. До настоящего момента считавшийся «некубковым» вратарём россиянин выдал ряд невероятных представлений и помог восьмой команде Восточной конференции сначала чудесным образом оставить не у дел грозный «Бостон» и «Торонто», а затем ещё и взять верх в двух выездных матчах серии с «Каролиной», до предела затруднив задачу подопечным Рода Бриндамора. Ведь за свою 25-летнюю историю «Харрикейнз» ни разу не удавалось отыгрываться со счётом 0-2 в противостоянии.

И хотя Бобровский уже успел переписать рекорды клуба по числу сейвов в отдельно взятой встрече Кубка Стэнли и продолжительности победной серии в турнире, одного ему не хватало. До настоящего момента двукратный обладатель «Везина Трофи» ни разу не оставлял свои ворота в неприкосновенности в плей-офф. Но рано или поздно этот порочный круг должен был разорваться.

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Правда, поначалу было сложно представить, что такое важное событие произойдёт именно в данной встрече. Оказавшаяся в отчаянном положении «Каролина» была настроена во что бы то ни стало сокрушить соперника на выезде и не потерпеть третье поражение подряд. И хотя в первом периоде гости уступили по числу попаданий в створ (7:10), по качеству созданных моментов значительно превзошли хозяев. Чего стоят броски Себастьяна Ахо и Йеспера Фаста из выгодных положений, лишь чудом отражённые Бобровским, а также выход Стефана Ноэсена один на один с вратарём. Казалось, американец сумеет поразить дальний угол, но россиянин вновь проявил чудеса реакции и не просто отбил шайбу, а поймал ловушкой.

Но со второго периода «Харрикейнз» стал доминировать на льду «Эф-Эл-Эй Арены». Возможно, в числе причин — отсутствие на льду одного из лидеров «Пантерз» — Александра Баркова. В концовке первого он получил травму в столкновении с Джеком Друри и больше не выходил на площадку, не отыграв суммарно и четырёх минут. И без своей звезды хозяева стали слишком многое позволять оппоненту.

Наверняка поспособствовал этому и тот факт, что в середине отрезка подопечные Пола Мориса сумели застать врасплох Фредерика Андерсена и выйти вперёд, после чего смогли сосредоточиться на обороне. Спецбригаде большинства «Флориды» хватило всего восьми секунд, чтобы наказать за несдержанность Брэди Шея, оштрафованного за удар клюшкой. Сэм Беннетт и Мэттью Ткачук провели всю подготовительную работу, а Сэму Райнхарту оставалось лишь «расстрелять» датчанина с ближней дистанции. Правда, сам Бобровский также не прохлаждался: к этому времени он успел достичь отметки 15 спасений и дважды «зачехлить» самого Себастьяна Ахо, регулярно прорывавшегося к воротам. В одном из эпизодов голкипер выронил клюшку, но всё равно сумел достать до шайбы блином, приведя в восторг североамериканских комментаторов.

В итоге за 40 минут «Каролина» более чем в три раза перебросала «Флориду» (25:7), но так и не смогла пробить великолепного Бобровского. Да, временами ему везло. Ещё во втором периоде крестовину на прочность проверил тот же Шей, а в третьем его примеру последовал и Бретт Песке. Защитник исполнил мощнейший щелчок, но тот пришёлся в штангу. Так или иначе в этот вечер заставить россиянина ошибиться не помог ни постоянный прессинг гостей, ни хамство Джордана Мартинука, несколько раз ударившего его клюшкой по рукам после очередного сейва.

В общей сложности, в активе Бобровского таких набралось 32 штуки — не самый высокий показатель. Но гораздо важнее, что он всё же сумел оформить первый «сухарь» и перекрыть достижение соотечественника Андрея Василевского. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй» впервые оставил свои ворота в неприкосновенности лишь в 53-м матче, в котором появился на льду с первых минут. Сергей сделал это в 58-м.

Примечательно, что покорить эту планку ему удалось в возрасте 34 лет 244 дней. Так долго ждать первой встречи на ноль в плей-офф в последний раз приходилось вратарю «Бостона» Тиму Томасу (34 года 310 дней). 11 мая 2009 тот не пропустил ни разу в противостоянии с той же «Каролиной» (4:0), правда, это не помогло его коллективу завоевать путёвку в финал Восточной конференции (3-4).

С учётом всего этого Бобровский ожидаемо получил звание первой звезды. Однако в интервью был предельно скромен и поспешил отметить заслуги одноклубников. Стоит признать, что те действовали самоотверженно и заблокировали 23 броска в створ.

«Мои партнёры по команде сработали на ура. Охватили все нюансы, блокировали удары, здорово владели клюшками, не допускали больших разрывов, справились со всеми нюансами. Так что для нас это определённо хороший результат, большое командное достижение», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Таким образом, «Флорида» вплотную подошла к повторению своего лучшего результата в истории франшизы. Лишь одна победа отделяет её от выхода в финал Кубка Стэнли, где её будет ждать победитель серии между «Вегасом» и «Далласом». Тем не менее заранее отдавать путёвку подопечным Мориса не стоит. Пусть они ведут 3-0, имеют преимущество своего льда, а в рамке находится поймавший кураж Бобровский, потенциальное отсутствие Баркова может стать крайне важным фактором. В нынешнем плей-офф финн российского происхождения не только набрал 12 (4 + 8) очков, но и имеет один из самых высоких показателей полезности в коллективе (+6). Среди форвардов выше лишь у Беннета (+9), Картере Вераге (+10) и Ткачука (+12).

«Мы довольны победой, но следующая игра обещает быть важной. У них отличная команда, отличные игроки. Это будет очередная схватка, и мы ждём её с нетерпением», — заключил Бобровский.