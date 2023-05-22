Дадонов и Барбашёв с десятью очками каждый — лучшие россияне в плей-офф НХЛ-2022/23

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов и форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв стали первыми россиянами, которым удалось набрать по десять очков каждому в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

«Вегас» на своём льду нанёс поражение «Далласу» в овертайме во втором матче финала Западной конференции НХЛ. Игра в городе Парадайс завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Брюса Кэссиди. По голевому пасу оформили Дадонов и Барбашёв.

Таким образом, Дадонов (четыре гола + шесть пасов) и Барбашёв (четыре + шесть) набрали по десять очков в текущем Кубке Стэнли. Далее идёт защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов (ноль + восемь). Лидером по этому показателю является финн Роопе Хинц с 22 очками (10 + 12).

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