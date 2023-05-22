Ключевой перехват: Барбашёв помог «Вегасу» одолеть «Даллас» в полуфинале Кубка Стэнли, вопреки усилиям Дадонова

Передача Ивана Барбашёва помогла «Вегасу» одержать вторую победу в полуфинале плей-офф НХЛ. Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов также отметился результативным действием, однако находился на площадке во время двух пропущенных шайб своей команды и заработал коэффициент полезности «-1». Оба хоккеиста набрали в этом розыгрыше Кубка Стэнли по десять очков и делят между собой звание лучшего российского бомбардира.

«Вегас» второй раз подряд нанёс поражение «Далласу» на своём льду в финале плей-офф Западной конференции НХЛ и удвоил преимущество в серии. Оба матча, как и встречи в серии «Каролина» — «Флорида» на Востоке, завершились в овертайме, и это первый такой случай в полуфиналах Кубка Стэнли за всю историю лиги.

Противостояние «Найтс» и «Старз» для российских любителей хоккея ознаменовано в первую очередь дуэлью соотечественников: Евгения Дадонова и Ивана Барбашёва. Если в первом матче серии ни тот, ни другой результативными действиями не отметились, то повторная встреча принесла каждому по одному очку в бомбардирскую копилку. Теперь в их активе по 10 (4+6) баллов, и они делят между собой лавры лучшего российского бомбардира текущего плей-офф.

Начало встречи выдалось обескураживающим для хозяев площадки. «Даллас» открыл счёт уже на исходе третьей минуты благодаря голу Миро Хейсканена. Впрочем, финну в том моменте изрядно повезло — за него сыграл удачный рикошет, после которого шайба на мгновение зависла в воздухе и приземлилась за спину голкиперу Эдину Хиллу.

«Вегас» не стал затягивать с ответом, и уже к середине периода паритет был восстановлен. Гости заработали два удаления подряд и остались втроём против пятерых, чем не преминул воспользоваться Марк Стоун, вовремя сориентировавшийся на пятачке и протолкнувший шайбу в ворота.

В следующий раз большинство сыграло на руку уже «Старз», а непосредственное участие в голевой комбинации принял Дадонов. Российский хоккеист бросил с места правого защитника, Хилл парировал, но на добивании расторопнее всех оказался лучший бомбардир «Далласа» в регулярном чемпионате Джейсон Робертсон.

После пропущенного второго гола «Вегасу» срочно нужно было исправлять ситуацию и включать какие-то скрытые резервы, так как на протяжении двух периодов в атаке хозяева выглядели откровенно блекло. Десять бросков в створ за 40 минут — явно не тот показатель, который позволял им рассчитывать на победу.

Однако в третьем игровом отрезке команда преобразилась. В игре «Голден Найтс» появились скорость и лёгкость, а у владений Джейка Эттингера стало жарче. Особенно активной выглядела тройка Барбашёв — Джек Айкел — Джонатан Маршессо, которая в итоге и соорудила спасительный гол за 142 секунды до финальной сирены. Россиянин разгадал задумку Райана Сутера, пытавшегося выбросить шайбу по правому борту из зоны, совершил перехват и отпасовал американцу за ворота. Тот, в свою очередь, нашёл на пятачке канадца, за которым не уследили Дадонов и всё тот же Сутер.

Эта шайба придала «Вегасу» ещё больше уверенности. Как заявил после игры Чандлер Стивенсон, после гола Маршессо все в команде поверили, что этот матч уже не проиграют. Воодушевились и приунывшие было трибуны «Ти-Мобайл Арены».

Овертайм вышел стремительным. На 28-й секунде «Даллас» был близок к тому, чтобы сравнять счёт в серии, однако Хилл справился с броском в упор в исполнении Уайатта Джонстона, а меньше чем через минуту Стивенсон наказал гостей за расточительность. Пропущенный гол «Далласа» вновь пришёлся на смену Дадонова, который в этом матче заработал коэффициент полезности «-1». Россиянин не сумел зацепиться за не совсем удачно вброшенную в зону соперника шайбу, а «Найтс» мгновенно организовал контратаку четыре в три. Эттингер справился с броском Ши Теодора, но вот на добивание из-за спины среагировать уже никак не успевал.

Таким образом, «Вегас», уступавший по ходу матча, сумел переломить его ход и добиться победы, причём уже в четвёртый раз подряд в нынешнем Кубке Стэнли. Примечательно, что в 2021 году «Голден Найтс» продемонстрировал такую же по продолжительности серию волевых побед. А помимо них, ещё четыре команды в истории лиги добивались такого же результата — «Монреаль» в 1989 году, «Даллас» в 2008-м, «Нью-Джерси» в 2012-м и «Анахайм» в 2015-м. Интересно, что до финала Кубка Стэнли после переломных моментов добирались двое из них — «Дэвилз» и «Канадиенс», — но оба уступали в дальнейшем со счётом 2-4.

Подопечные Брюса Кэссиди тоже уверенно движутся к решающему противостоянию. К тому же «Вегасу» теперь предстоит провести две встречи на выезде, а в этом плей-офф «Вегас» в гостях играет едва ли не лучше, чем дома. Из пяти гостевых встреч он выиграл четыре.