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«Флорида» подготовила образец объяснительной за опоздание на работу из-за матча НХЛ

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Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» опубликовал образец объяснительной записки для тех, кто опоздал на работу из-за матча с «Каролиной» в серии 1/2 финала плей-офф.
«Флорида» подготовила образец объяснительной за опоздание на работу из-за матча НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Как вам, вероятно, известно, наша первая игра с «Каролиной» продолжалась четыре овертайма, и мне пришлось задержаться допоздна», — говорится в записке, опубликованной пресс-службой в социальных сетях.

Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) и завершилась в четвёртом овертайме со счётом 3:2.

Вторая игра серии пройдёт 20 мая.

Ранее сообщалось, как Сергей Бобровский прокомментировал установление клубного рекорда по количеству отражённых бросков в одном матче плей-офф НХЛ.

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