«Флорида» подготовила образец объяснительной за опоздание на работу из-за матча НХЛ
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«Как вам, вероятно, известно, наша первая игра с «Каролиной» продолжалась четыре овертайма, и мне пришлось задержаться допоздна», — говорится в записке, опубликованной пресс-службой в социальных сетях.
Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) и завершилась в четвёртом овертайме со счётом 3:2.
Вторая игра серии пройдёт 20 мая.
Ранее сообщалось, как Сергей Бобровский прокомментировал установление клубного рекорда по количеству отражённых бросков в одном матче плей-офф НХЛ.