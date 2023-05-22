Результативный пас Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Даллас» в матче плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» на своём льду нанёс поражение «Даллас Старз» в овертайме во втором матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в городе Парадайс завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Брюса Кэссиди.

В составе хозяев льда отличились Марк Стоун (11-я минута), Джонатан Маршессо (58-я), Чандлер Стивенсон (62-я). Результативную передачу оформил Иван Барбашёв.

У гостей отличились Миро Хейсканен (третья минута), Джейсон Робертсон (30-я). Ассист на свой счёт записал Евгений Дадонов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу коллектива из Невады. Следующая игра пройдёт 24 мая в Техасе.

Ранее капитан «Флориды» Александр Барков оценил игру Сергея Бобровского.