Бобровский стал самым возрастным голкипером за 14 лет с первым шатаутом в Кубке Стэнли

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский оформил шатаут в третьем матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».

Россиянин совершил 32 спасения по ходу игры, не пропустив голов. В возрасте 34 года и 244 дня он стал самым возрастным голкипером лиги за последние 14 лет, оформившим первый сухой матч в плей-офф НХЛ. Бобровский также был признан лучшим игроком матча.

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 1:0. «Флорида» обыгрывает «Каролину» в серии со счётом 3-0.

Ранее сообщалось, что «Вегас» в овертайме обыграл «Даллас» и удвоил преимущество в серии.