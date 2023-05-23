Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бобровский стал самым возрастным голкипером за 14 лет с первым шатаутом в Кубке Стэнли

Короткая ссылка
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский оформил шатаут в третьем матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».

Россиянин совершил 32 спасения по ходу игры, не пропустив голов. В возрасте 34 года и 244 дня он стал самым возрастным голкипером лиги за последние 14 лет, оформившим первый сухой матч в плей-офф НХЛ. Бобровский также был признан лучшим игроком матча.

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 1:0. «Флорида» обыгрывает «Каролину» в серии со счётом 3-0.

Ранее сообщалось, что «Вегас» в овертайме обыграл «Даллас» и удвоил преимущество в серии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить