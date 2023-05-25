На кураже: гол за пять секунд до сирены и 36 сейвов Бобровского вывели «Флориду» в финал Кубка Стэнли

Сергей Бобровский помог «Флориде» обыграть «Каролину» в четвёртом матче серии и второй раз в истории пробиться в финал Кубка Стэнли. Подопечные Пола Мориса взяли верх со счётом 4:3, забросив победную шайбу за пять секунд до финальной сирены. А российский голкипер совершил 36 сейвов и был признан второй звездой встречи, уступив лишь оформившему дубль Мэттью Ткачуку.

В преддверии четвёртого матча «Флорида» находилась в шаге от повторения лучшего достижения в своей истории. Всего одна победа отделяла её от завоевания путёвки в финал Кубка Стэнли, в котором «Пантерз» последний раз играли в далёком 1996 году. И к счастью для них, добыть её им собирались помочь не только проводящий лучший плей-офф в карьере Сергей Бобровский и неудержимый Мэттью Ткачук, но и звёздный центрфорвард Александр Барков. В третьей встрече финн российского происхождения получил повреждение и не провёл на льду и четырёх минут, но успел быстро восстановиться.

В свою очередь, «Каролина» была близка к тому, чтобы продлить определённую серию. Правда, вряд ли ей этого хотелось. С момента завоевания трофея в 2006 году команда дважды добиралась до третьего раунда плей-офф, но в обоих случаях терпела сокрушительное поражение. В 2009-м «Харрикейнз» были биты будущим чемпионом — «Питтсбургом», а десять лет спустя им дорогу перешёл «Бостон», впоследствии не сумевший справиться с «Сент-Луисом».

И уже на первых минутах стало ясно, что всё идёт к очередному фиаско. Первым тревожным звоночком стал гол Энтони Дюклера на 41-й секунде, в организации которого активное участие принял не кто иной, как Барков. А вторым — потеря самого высокооплачиваемого защитника коллектива Джейккоба Славина. Тот попал под жесточайший силовой в исполнении Сэма Беннетта и крайне неудачно влетел в борт, после чего несколько раз безуспешно пытался подняться на ноги. О продолжении выступления не могло быть и речи.

В его отсутствие гости вскоре пропустили и во второй раз. Ткачука забыли на пятаке и позволили тому не только обработать шайбу, но и играючи пропихнуть её между щитков Фредерику Андерсену. И благодаря этому стать первым хоккеистом «Флориды» в истории, «пробившим» отметку в 20 очков в Кубке Стэнли. До этого сезона рекордсменом клуба был Дейв Лаури, в 1996 году разразившийся десятью голами и семью передачами.

Правда, до развязки было далеко. «Каролина» сократила отставание ещё в середине первого отрезка — Пол Штястны подкараулил отскок после попадания Брэди Шея в штангу и лишил Бобровского надежд оформить второй «сухарь» подряд. А уже в начале второго периода первые очки в турнире набрал Теуво Терявяйнен. Звёздный финский нападающий пропустил большую его часть из-за травмы, но в ключевой момент оказался в нужное время в нужном месте. И снова огорчить российского вратаря «Пантерз» удалось лишь повторным броском.

Подопечные Рода Бриндамора «почувствовали запах крови» и начали наращивать обороты, ведь отступать им было уже некуда. Если за первые 20 минут Бобровский был вынужден лишь девять раз демонстрировать своё мастерство, то за два оставшихся — в три раза больше. За два периода «Каролина» суммарно 30 раз потревожила двукратного обладателя «Везина Трофи», в то время как его визави приходилось вступать в игру вдвое реже. И это при том, что сразу 24 броска на себя приняли защитники «Флориды», в то время как соперники лишь 12 раз закрывали собой створ.

Временами гостям ещё и не везло. Те имели достаточно шансов восстановить паритет ещё до окончания второго отрезка. Но сначала у Джека Друри вместо акцентированного броска с пары метров получилось подобие подкидки, что дало Бобровскому время среагировать. А затем выход два в два не сумел реализовать Джейлен Чатфилд, не попавший по шайбе. В довершение ко всему «Кейнс» ещё и пропустили в третий раз — 28-летний Райан Ломберг впервые в карьере забил в плей-офф.

Выровнять положение «Каролине» удалось лишь незадолго до финальной сирены. Бобровский совершал один сейв за другим, но всё же не смог выдержать под натиском противника. Затяжная атака завершилась «выстрелом» Йеспера Фаста с ближней дистанции, поставившим «Флориду» в крайне непростое положение. Подопечные Бриндамора были готовы добить соперника и одержать важнейшую победу на чужом льду, способную изменить ход всей серии. Однако порыв своих партнёров сбил собственный капитан. Менее чем за минуту до окончания основного времени матча Джордан Стаал уронил Густава Форслинга и был наказан за подножку.

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Как оказалось впоследствии, именно это необязательное удаление и предрешило исход всего противостояния. Точку в нём поставил Ткачук, впоследствии признанный первой звездой встречи. Он подхватил шайбу после попадания Сэма Райнхарта в перекладину и исполнил всё на высшем уровне. Американец выкатился из-за ворот, подождал, пока потерявший равновесие Бретт Песке до максимума затруднит жизнь своему голкиперу, после чего поразил дальний угол. Вскочивший на ноги Андерсен бросился апеллировать к арбитру, но даже после просмотра видеоповтора тот не заметил атаки на вратаря со стороны дежурившего на пятаке Беннетта. Мэттью вышел в лидеры по числу победных голов в нынешнем плей-офф (четыре) и вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли.

Компанию Ткачуку в тройке звёзд составил и Бобровский, после окончания встречи не сумевший сдержать слёз. Россиянин провёл очередной великолепный матч, совершил 36 спасений и впервые в карьере добрался до решающей стадии плей-офф. Ранее это не удавалось ему ни в составе «Филадельфии», ни «Коламбуса», в котором он провёл семь сезонов.

Сам Сергей признался, что наслаждается этим моментом, и поблагодарил своих партнёров, а отдельно отметил Мэттью, назвав его хладнокровным игроком с высоким хоккейным интеллектом, а его гол за пять секунд до сирены — важнейшим. В свою очередь, заслужил похвалу и сам вратарь. Форвард «котов» Ник Казинс восхитился россиянином и назвал его одним из самых трудолюбивых парней из тех, с кем ему доводилось находиться в одной команде.