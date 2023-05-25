Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Каролина»

Короткая ссылка
В четвёртом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз».

Российский голкипер победителей Сергей Бобровский отразил 36 ударов по своим воротам. Он был признан второй звездой матча.

Лучшим игроком стал Мэттью Ткачук, третий — Райан Ломберг.

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 4:3.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Флориды». Команда вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз».

Ранее Иван Барбашёв провёл самый результативный матч за карьеру в плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить