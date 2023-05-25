Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Каролина»
Российский голкипер победителей Сергей Бобровский отразил 36 ударов по своим воротам. Он был признан второй звездой матча.
Лучшим игроком стал Мэттью Ткачук, третий — Райан Ломберг.
Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 4:3.
Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Флориды». Команда вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз».
Ранее Иван Барбашёв провёл самый результативный матч за карьеру в плей-офф НХЛ.