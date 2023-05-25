Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Каролина»

В четвёртом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз».

Российский голкипер победителей Сергей Бобровский отразил 36 ударов по своим воротам. Он был признан второй звездой матча.

Лучшим игроком стал Мэттью Ткачук, третий — Райан Ломберг.

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 4:3.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Флориды». Команда вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз».

Ранее Иван Барбашёв провёл самый результативный матч за карьеру в плей-офф НХЛ.