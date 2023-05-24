Чудеса эффективности: Барбашёв набрал три очка и помог «Вегасу» в третий раз пордряд победить «Даллас»

Иван Барбашёв отметился голом и двумя передачами в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Далласом» и поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров розыгрыша. Партнёры в раздевалке признали российского нападающего лучшим, а лига назвала его второй звездой вечера. Другим героем стал голкипер «Вегаса» Эдин Хилл, записавший себе в актив первый «сухарь» в плей-офф.

Для Ивана Барбашёва нынешний плей-офф уже стал самым успешным в карьере. В 13 первых матчах он «настрелял» десять очков и не только превзошёл личный рекорд результативности в одном отдельно взятом розыгрыше Кубка Стэнли, но и стал икс-фактором в серии второго раунда с «Эдмонтоном». И хотя в начале противостояния с «Далласом» он был не слишком продуктивен, в третьей встрече выдал настоящий бенефис. Россиянин принял участие в трёх из четырёх голевых комбинаций и помог «Вегасу» вплотную подобраться к повторению лучшего достижения в непродолжительной истории клуба — к выходу в финал.

Безусловно, Барбашёв никогда не был системообразующим исполнителем калибра Коннора Макдэвида или Никиты Кучерова, но всегда оставался полезным на льду и славился умением правильно принимать решения. Это помогло ему и в третьей игре с «Далласом», где он дважды ассистировал партнёрам и один раз отличился сам. При этом он обошёлся без сольных проходов и ярких финтов, сделав акцент скорее на эффективность, чем на эффектность.

Уже на второй минуте он оказался расторопнее всех у борта и отыграл на Джека Айкела, а тот уже нашёл пасом Джонатана Маршессо, который поставил точку в комбинации и записал себе в актив седьмой гол в текущем плей-офф. Такой же простой была и его вторая результативная передача — Барбашёв не стал мудрить в ходе розыгрыша большинства и отдал шайбу Алексу Пьетранджело, с которым они вместе завоевали Кубок Стэнли с «Сент-Луисом» в 2019 году. Звёздный защитник неотразимо бросил от синей и, как стало понятно позднее, установил окончательный счёт встречи (4:0). К этому моменту ворота «Далласа» уже защищал не Джейк Эттингер, заменённый на восьмой минуте первого периода, а Скотт Уэджвуд, до настоящего момента ни разу не выходивший в плей-офф с первых минут.

И хотя не Барбашёв усадил Эттингера на скамью (это сделал Уильям Каррье), он принял в этом активное участие. На шестой минуте он помог «Вегасу» реализовать большинство за удаление Джимми Бенна, уже на 113-й секунде получившего матч-штраф за грубейшее нарушение на Марке Стоуне. Завалив нападающего «Голден Найтс» на лёд, капитан «Далласа» не остановился и клюшкой ударил того по лицу, за что получил «5+20» и был изгнан с площадки. Тем удивительнее, что гости смогли лишь раз огорчить вратаря соперника в неравных составах, хотя имели на это более чем достаточно времени.

Быть может, не забей «Вегас» при игре пять на четыре, противостояние могло завершиться иначе. Но Барбашёв вновь идеально разобрался в эпизоде и точным попаданием завершил скоростную атаку гостей. Получив пас от Николя Руа, он аккуратно обработал шайбу и направил её в противоход Эттингеру.

«Даллас» пытался сопротивляться и в общей сложности более чем вдвое превзошёл «Вегас» по числу попаданий в створ (34:16), но застать врасплох Эдина Хилла так и не сумел. Тот не только оформил первый «сухарь» в Кубке Стэнли, но и повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии. Теперь она насчитывает пять встреч. Правда, задача хозяев была осложнена отсутствием не только Бенна, но и Евгения Дадонова. В том же первом периоде тот столкнулся с собственным партнёром Роопе Хинцем, получил травму и больше на льду не появлялся.

К слову, встреча оказалась омрачена не только отсутствием интриги, но и поведением болельщиков. Те не только бросили ведёрко попкорна в Хилла, но также усыпали мусором лёд в ответ на решение судей выписать 14 минут штрафа Максу Доми, сначала толкнувшему клюшкой Николаса Хага, а потом затеявшему с ним драку. Правда, в этом случае смелость канадца скорее вызывала уважение, ведь визави превосходил его в росте на 20 см.

Так или иначе, завести партнёров по команде эти действия Доми не смогли, а «Вегас» хоть и не сумел воспользоваться его удалением, спокойно довёл встречу до победы. И хотя официально её главным творцом был признан Хилл, в то время как Барбашёва назвали лишь второй звездой, партнёры по «Голден Найтс» решили иначе. В раздевалке они вручили награду лучшему хоккеисту, которая представляет собой чёрный парик в стиле Элвиса Пресли и солнцезащитные очки, именно россиянину. В ответ на это россиянин поблагодарил партнёров за отличную игру и призвал их закрыть серию уже спустя двое суток.

И пока слабо верится, что «Даллас» способен остановить набравшего феноменальный ход противника. За свою историю техасцы семь раз уступали в серии со счётом 0-3 и ни разу не сумели переломить её ход.