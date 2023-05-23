Третьяк рассказал, что канадские хоккеисты хотят играть в финалах только с россиянами

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о том, что канадские хоккеисты хотят играть в финалах со сборной России.

«У нас, в принципе, есть контакт, но только онлайн. IIHF не приглашает нас к себе, боится, что мы введём какой-то раскол, что какие-то члены федерации уйдут с конгресса. Я не знаю, что они думают, но мы участвуем в мероприятиях только по видео. А когда мы с канадцами разговариваем, они говорят: «Мы хотим только с вами в финалах играть», — сказал Третьяк в эфире канала «Россия 24».

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.

Ранее болельщика попросили снять футболку с надписью «Россия» на ЧМ по хоккею в Финляндии.