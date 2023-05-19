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Болельщика попросили снять футболку с надписью «Россия» на ЧМ по хоккею в Финляндии

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Один из венгерских болельщиков прошёл на трибуны на матч чемпионата мира по хоккею в майке с надписью «Россия».
Болельщика попросили снять футболку с надписью «Россия» на ЧМ по хоккею в Финляндии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Инцидент произошёл во время матча сборных Венгрии и Швеции.

Менеджер по безопасности Вилле Кетонен сообщил, что болельщик был в футболке с белым низом, поэтому её было трудно отличить от одежды венгерских болельщиков.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев высказался о показе в России чемпионата мира по хоккею.

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