Губерниев ответил на критику показа чемпионата мира по хоккею

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о показе в России чемпионата мира по хоккею.

«Всякий спорт — это хорошо. Мы показывали Лигу чемпионов, там наших клубов нет. Что, её не показывать? Федерация хоккея старается вернуться на международную арену. Нам нельзя выпадать из информационного пространства, болельщики и специалисты должны знать, что происходит» — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что ничего не видит криминального в показе в России чемпионата мира по хоккею.

Чемпионат мира по хоккею — 2023 проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее Сергей Фёдоров заявил, что не будет следить за чемпионатом мира по хоккею 2023 года.