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Фёдоров не будет следить за чемпионатом мира по хоккею 2023 года

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Главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров не будет следить за чемпионатом мира по хоккею 2023 года.

«Следить за чемпионатом мира не буду. Как они к нам, так и мы к ним», — приводит слова Фёдорова РИА Новости.

Чемпионат мира состоится в Риге и финском Тампере с 12 по 28 мая.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее Владислав Третьяк назвал неправильным решение организаторов чемпионата мира — 2023 запретить проносить на арену флаги России и Белоруссии.

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