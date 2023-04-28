Третьяк назвал неправильным запрет флага России на чемпионате мира по хоккею в Риге

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал неправильным решение организаторов чемпионата мира — 2023 запретить проносить на арену флаги России и Белоруссии.

«Если помните, в Риге уже были случаи, когда снимали флаги. Я считаю, что это неправильно. Нельзя политику смешивать с хоккеем», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация работает над сценариями по возвращению сборных России и Белоруссии.

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