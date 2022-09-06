Тардиф заявил, что IIHF работает над сценариями по возвращению сборных России и Белоруссии
- AFP
- © FRANCK FIFE
«Координационный комитет IIHF работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Белоруссии, если оно состоится в следующем году или позже. Всё это будет представлено совету IIHF до полугодового конгресса в конце месяца», — приводит слова Тардифа ТАСС.
Он также отметил, что на данный момент никакое решение не принято.
IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.
Ранее президент ФХР Владислав Третьяк подтвердил информацию, что национальная команда сразу вернётся в высший дивизион чемпионата мира после окончания отстранения от международных соревнований.