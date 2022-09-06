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Тардиф заявил, что IIHF работает над сценариями по возвращению сборных России и Белоруссии

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что полугодовой конгресс организации рассмотрит вопрос о порядке возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионат мира в случае утверждения такого допуска.
Тардиф заявил, что IIHF работает над сценариями по возвращению сборных России и Белоруссии
  • AFP
  • © FRANCK FIFE

«Координационный комитет IIHF работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Белоруссии, если оно состоится в следующем году или позже. Всё это будет представлено совету IIHF до полугодового конгресса в конце месяца», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Он также отметил, что на данный момент никакое решение не принято.

IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк подтвердил информацию, что национальная команда сразу вернётся в высший дивизион чемпионата мира после окончания отстранения от международных соревнований.

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