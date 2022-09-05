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Третьяк сообщил, что сборная России по хоккею сохранит место в высшем дивизионе ЧМ

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подтвердил информацию о том, что национальная команда сразу вернётся в высший дивизион чемпионата мира после окончания отстранения от международных соревнований.
Третьяк сообщил, что сборная России по хоккею сохранит место в высшем дивизионе ЧМ
  • РИА Новости

«Пока мы в ожидании. Тардиф сказал, что мы ни в какой группе D играть не будем. Когда мы вернёмся, то будем так же выступать в высшем дивизионе. Нам это гарантировано. На международной арене нас вспоминают, но громко об этом не говорят. К сожалению, есть люди, которые радуются, что получили медали в наше отсутствие», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

По его словам, Россия находится в контакте с Международной федерацией хоккея (IIHF) и генеральный директор ФХР обсуждал вопрос восстановления российских членов в комиссии, однако решение вопроса пока что стоит на месте. Он также отметил, что ФХР не поедет на конгресс в Турцию, но будет присутствовать онлайн.

IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее Третьяк прокомментировал крупную победу московского ЦСКА над магнитогорским «Металлургом» в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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