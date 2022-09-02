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Третьяк назвал заслуженной победу ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал крупную победу московского ЦСКА над магнитогорским «Металлургом» в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хороший матч. Я думаю, что болельщикам понравилась игра. Сегодня были хоккейные качели, первый период был за «Металлургом», второй — за ЦСКА. В начале сезона всегда есть ошибки, они были у обеих команд. Однако армейская команда справилась лучше. ЦСКА заслуженно победил», — цитирует Третьяка ТАСС.

При этом трёхкратный олимпийский чемпион отметил, что по первому матчу трудно судить о готовности команд к сезону.

«У всех есть волнение, желаю всем удачи», — заключил Третьяк.

В стартовом матче чемпионата московский ЦСКА на своём льду разгромил магнитогорский «Металлург» со счётом 6:2. Армейский клуб является действующим победителем Кубка Гагарина.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

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