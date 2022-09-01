Каменский предположил, что в нынешнем сезоне за Кубок Гагарина поборются восемь команд

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.

«Новый сезон — это всегда ожидания. Сейчас кого-то тяжело выделять. Я уверен, что будет много сюрпризов. Предсезонные турниры показали, что клубы настроены очень серьёзно. Думаю, в этом году будет больше лидеров. Команд шесть-восемь будут претендовать на Кубок Гагарина», — приводит слова Каменского Metaratings.

Он также заявил, что не видит проблем в отсутствии легионеров и иностранных клубов. По его словам, лига будет прекрасно развиваться и в отсутствие иностранцев.

«Мы никогда не стояли на месте. Сейчас ещё больше внимания будет уделено внутренним делам. Например, развитию детско-юношеского хоккея», — добавил Каменский.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина, столичным ЦСКА и финалистом прошлого сезона, магнитогорским «Металлургом», в Москве.

Ранее Каменский высказался о решении LHF отстранить вратаря Яниса Калниньша от сборной страны.