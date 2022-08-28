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Каменский: Калниньшу не дали шанса выступать за сборную Латвии, наложив запрет

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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский высказался о решении Латвийской хоккейной федерации (LHF) отстранить вратаря Яниса Калниньша от сборной страны.
Каменский: Калниньшу не дали шанса выступать за сборную Латвии, наложив запрет
  • globallookpress.com
  • © Li An/XinHua

«Калниньш, возможно, и рад был бы продолжать выступление за сборную Латвии, но ему просто не дали такого шанса, наложив запрет. Я не думаю, что следует политизировать данный вопрос и говорить о предательстве со стороны родины. Янису в этой ситуации не остаётся ничего иного, кроме как играть за «Амур». Возможно, в будущем настанут другие времена и он ещё выйдет на лёд в свитере национальной команды. Сейчас человек хочет зарабатывать деньги для своей семьи и увеличивать собственный достаток. Почему он не имеет на это права? Неправильно запрещать спортсменам делать их работу», — заявил Каменский RT.

Ранее в LHF прокомментировали решение Международной федерации хоккея (IIHF) по ситуации с Калниньшем и «Амуром».

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