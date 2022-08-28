Федерация хоккея Латвии хочет оспорить решение IIHF разрешить Калниньшу играть за «Амур»

В Федерации хоккея Латвии (LHF) прокомментировали решение Международной федерации хоккея (IIHF) по ситуации с голкипером Янисом Калниньшем и хабаровским «Амуром».

LHF намерена оспорить решение IIHF одобрить переход Калниньша в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба федерации.

22 июля в Латвийской хоккейной федерации (LHF) отклонили запрос на переход Калниньша в хабаровский клуб. Заявка на переход хоккеиста поступила в трансферную систему IIHF, но LHF заблокировала сделку.

6 июля стало известно, что 30-летнего вратаря исключили из состава сборной Латвии после перехода в российский клуб.

Калниньш известен по выступлениям за рижское «Динамо», «Йокерит». Предыдущим клубом вратаря была финская «Таппара».

Ранее бывший генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Вайсфельд отреагировал на решение IIHF одобрить переход Калниньша в «Амур».