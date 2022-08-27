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Вайсфельд: IIHF не могли не разрешить Калниньшу перейти в «Амур»

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Бывший генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Вайсфельд отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) одобрить переход латвийского вратаря Яниса Калниньша в «Амур».
Вайсфельд: IIHF не могли не разрешить Калниньшу перейти в «Амур»
  • globallookpress.com
  • © Ola Westerberg/Keystone Press Agency

«Решение IIHF для меня не стало сюрпризом, удивительным было бы, если переход не был бы одобрен. У IIHF не было шансов не разрешить этот переход. С моей точки зрения, это абсолютно законное и логичное решение», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

22 июля в Латвийской хоккейной федерации (LHF) отклонили запрос на переход Калниньша в хабаровский клуб. Заявка на переход хоккеиста поступила в трансферную систему IIHF, но LHF заблокировала сделку.

6 июля стало известно, что 30-летнего вратаря исключили из состава сборной Латвии после перехода в российский клуб.    

Ранее генеральный директор «Амура» Роман Крамарь сообщил, что IIHF одобрила переход Калниньша в клуб.

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