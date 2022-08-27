IIHF одобрила переход латвийского голкипера Калниньша в «Амур»

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила переход латвийского вратаря Яниса Калниньша в «Амур».

«Международный переход Яниса Калниньша в «Амур» одобрен. Он официально может принять участие в новом чемпионате КХЛ! Поздравления Янису и всем нашим болельщикам. Спасибо за поддержку руководству ФХР и КХЛ», — написал Крамарь в Telegram-канале.

22 июля в Латвийской хоккейной федерации (LHF) отклонили запрос на переход Калниньша в хабаровский клуб. Заявка на переход хоккеиста поступила в трансферную систему IIHF, но LHF заблокировала сделку.

6 июля стало известно, что 30-летнего вратаря исключили из состава сборной Латвии после перехода в российский клуб.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Федерации хоккея России необходимо добиться возвращения в мировой спорт от IIHF.