IIHF одобрила переход латвийского голкипера Калниньша в «Амур»
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- © Jonas Ljungdahl/Keystone Press Agency
«Международный переход Яниса Калниньша в «Амур» одобрен. Он официально может принять участие в новом чемпионате КХЛ! Поздравления Янису и всем нашим болельщикам. Спасибо за поддержку руководству ФХР и КХЛ», — написал Крамарь в Telegram-канале.
22 июля в Латвийской хоккейной федерации (LHF) отклонили запрос на переход Калниньша в хабаровский клуб. Заявка на переход хоккеиста поступила в трансферную систему IIHF, но LHF заблокировала сделку.
6 июля стало известно, что 30-летнего вратаря исключили из состава сборной Латвии после перехода в российский клуб.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Федерации хоккея России необходимо добиться возвращения в мировой спорт от IIHF.