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Бобровский не смог сдержать слез после выхода «Флориды» в финал Кубка Стэнли

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В четвёртом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз».

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 4:3.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Флориды». Команда вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз».

Российский голкипер Сергей Бобровский не смог сдержать слёз выхода его команды в финал Кубка Стэнли. Он расплакался после финальной сирены.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Каролина».

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