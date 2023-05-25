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Два российских игрока примут участие в финале Кубка Стэнли — 2023

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«Флорида Пантерз» стал первым финалистом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

В полуфинальной серии «Флорида» обыграла «Каролину Харрикейнз» со счётом 4-0. В составе команды выступает российский голкипер Сергей Бобровский.

Второй финалист определится в паре «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз». За первый клуб играет нападающий Иван Барбашёв, за второй — форвард Евгений Дадонов.

Таким образом, в финале Кубка Стэнли выступят два российских игрока.

Ранее сообщалось, что Бобровский не смог сдержать слёз после выхода «Флориды» в финал Кубка Стэнли.

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