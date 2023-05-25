Бобровский поблагодарил своих партнёров после выхода «Флориды» в финал Кубка Стэнли

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский эмоционально отреагировал на выход своей команды в финал Кубка Стэнли.

«Я наслаждаюсь этим моментом. Это прекрасно! Это отличная возможность, отличное место. Я горжусь тем, что нахожусь со своими товарищами в этом месте. Это привилегия — соревноваться с ними плечом к плечу и пройти через всё это», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

В полуфинальной серии «Флорида» обыграла «Каролина Харрикейнз» со счётом 4-0.

Таким образом, команда второй раз в истории НХЛ и впервые в XXI веке вышла в финал Кубка Стэнли. В 1996 году «Флорида» в решающей серии уступила «Колорадо Эвеланш» (0-4).

Ранее сообщалось, что два российских игрока примут участие в финале Кубка Стэнли — 2023.