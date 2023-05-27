Лавиолетт: в мире есть проблемы, но их создал не Овечкин

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, что старается не обсуждать политику в расположении клуба, и выразил поддержку капитану столичной команды Александру Овечкину в связи со сложившейся политической обстановкой в мире.

«Мы поддерживаем Ови. Это уже политика, а я не могу представить, чтобы мы в тренерской её обсуждали, если это не взрыв какой-то бомбы. Я понимаю, что в мире есть проблемы, но их создал не Овечкин», — заявил Лавиолетт в эфире подкаста Cam & Strick.

Овечкин в сезоне-2022/23 НХЛ провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

26 мая хоккеист посетил тренировку футбольного клуба «Динамо», который готовится к матчу 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

Ранее Овечкин посетил базу футбольного клуба «Динамо».