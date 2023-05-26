Овечкин: а чего с Дзюбой толкаться, он слабенький

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил тренировку футбольного клуба «Динамо», который готовится к матчу 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

Пресс-служба столичного клуба записала видео, на котором у капитана «Вашингтона» состоялся забавный диалог с нападающим Фёдором Смоловым.

Футболист спросил у Овечкина, с кем бы он хотел сыграть в товарищеском матче, и хоккеист выбрал «Локомотив». Смолов отметил, что у железнодорожников есть Артём Дзюба, с которым можно будет побороться, на что Овечкин ответил: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24. Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее Овечкин посетил базу футбольного клуба «Динамо».