Овечкин: а чего с Дзюбой толкаться, он слабенький
- Gettyimages.ru
Пресс-служба столичного клуба записала видео, на котором у капитана «Вашингтона» состоялся забавный диалог с нападающим Фёдором Смоловым.
Футболист спросил у Овечкина, с кем бы он хотел сыграть в товарищеском матче, и хоккеист выбрал «Локомотив». Смолов отметил, что у железнодорожников есть Артём Дзюба, с которым можно будет побороться, на что Овечкин ответил: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».
25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24. Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.
Ранее Овечкин посетил базу футбольного клуба «Динамо».