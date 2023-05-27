Овечкин может принять участие в презентации «Динамо» перед стартом сезона КХЛ

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может принять участие в презентации команды перед стартом сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Обсудим возможность проведения данного мероприятия. В прошлом году всем всё очень понравилось. Можно сделать это хорошей традицией и вновь организовать. Если Александр найдёт время в своём загруженном графике, то мы сможем что-нибудь придумать», — цитирует Сопина РИА Новости.

Овечкин в сезоне-2022/23 НХЛ провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

26 мая хоккеист посетил тренировку футбольного клуба «Динамо», который готовится к матчу 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

Ранее бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, что старается не обсуждать политику в расположении клуба, и выразил поддержку Овечкину в связи со сложившейся политической обстановкой в мире.