Голкипер «Вегаса» установил историческое достижение в плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Флорида Пантерз» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Голкипер победителей Эдин Хилл установил историческое достижение в плей-офф НХЛ. Он стал первым вратарём в истории НХЛ, одержавшим десять побед после того, как не сыграл ни одного матча в первом раунде плей-офф.

Встреча в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась победой гостей — 3:2.

Таким образом, счёт в серии — 3-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдёт 14 июня в Парадайсе.

Ранее сообщалось, что «Вегас» и «Флорида» устроили массовую разборку после сирены в матче финала Кубка Стэнли.