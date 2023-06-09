25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Вегас» в третьем матче финала Кубка Стэнли

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Санрайзе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились защитник Брэндон Монтур, а также нападающие Мэттью Ткачук и Картер Вераге.

У «Вегаса» шайбы забросили форварды Марк Стоун и Джонатан Маршессо.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 бросков и был признан второй звездой игры.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Голден Найтс». Четвертый матч пройдёт в Санрайзе в ночь на 11 июня по мск.

Ранее главный тренер «Флорида Пантерз» Пол Морис назвал причину замены Бобровского во втором матче финала Кубка Стэнли.