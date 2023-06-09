Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Вегас» в третьем матче финала Кубка Стэнли

Короткая ссылка
«Флорида Пантерз» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Вегас» в третьем матче финала Кубка Стэнли
  • AP
  • © Rebecca Blackwell

Встреча проходила в Санрайзе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились защитник Брэндон Монтур, а также нападающие Мэттью Ткачук и Картер Вераге.

У «Вегаса» шайбы забросили форварды Марк Стоун и Джонатан Маршессо.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 бросков и был признан второй звездой игры.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Голден Найтс». Четвертый матч пройдёт в Санрайзе в ночь на 11 июня по мск.

Ранее главный тренер «Флорида Пантерз» Пол Морис назвал причину замены Бобровского во втором матче финала Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить