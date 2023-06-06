Фетисов: выход «Вегаса» в финал Кубка Стэнли — следствие правильной организации НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал закономерным выход в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс».

«Система, созданная с соблюдением спортивного принципа, даёт возможность клубу с первого года попасть в финал розыгрыша Кубка Стэнли», — цитирует Фетисова ТАСС.

По его мнению, Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стоит брать пример со своих коллег из Северной Америки.

«Нужно и можно строить лигу, чтобы были равные возможности у всех, без клубов, которые имеют особые условия. За счёт спортивного принципа поднимать и интерес, и, самое главное, рост мастерства игроков благодаря серьёзной конкуренции», — добавил трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

«Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли в первом матче обыграл «Флорида Пантерз» (5:2). Команда из Невады была основана в 2017 году и в свой первый сезон вышла в финал плей-офф НХЛ, где потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (1-4).

Ранее сообщалось, что хоккеистам «Вегаса» дадут бесплатный доступ в стрип-клуб в случае победы в Кубке Стэнли.





