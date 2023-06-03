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Хоккеистам «Вегаса» дадут бесплатный доступ в стрип-клуб в случае победы в Кубке Стэнли

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Стрип-клуб из Лас-Вегаса пообещал хоккеистам «Вегас Голден Найтс» пожизненные абонементы в случае победы в Кубке Стэнли.
Хоккеистам «Вегаса» дадут бесплатный доступ в стрип-клуб в случае победы в Кубке Стэнли
  • Gettyimages.ru

Стриптиз-клуб в Лас-Вегасе близь стадиона «Ти-Мобайл Арена» предложил игрокам команды клиентский VIP-статус, если они выиграют трофей, сообщает Fox Vegas.

В финале Кубка Стэнли сыграют «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс», в которых выступают российский вратарь Сергей Бобровский и форвард Иван Барбашёв соответственно. При победе любой из команд трофей получит россиянин.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что российские игроки не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию летом 2023 года.

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