НХЛ снова запретила хоккеистам привозить Кубок Стэнли в Россию

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что российские игроки не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию летом 2023 года.

«Нет, Кубок Стэнли не смогут привезти этим летом в Россию», — цитирует Дэйли РИА Новости.

В финале Кубка Стэнли сыграют «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс», в которых выступают российский вратарь Сергей Бобровский и форвард Иван Барбашёв соответственно. При победе любой из команд трофей получит россиянин.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее журналист Горд Миллер заявил, что в IIHF не ждут скорого возвращения сборной России на международную арену.