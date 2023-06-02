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НХЛ снова запретила хоккеистам привозить Кубок Стэнли в Россию

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что российские игроки не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию летом 2023 года.
НХЛ снова запретила хоккеистам привозить Кубок Стэнли в Россию
  • Gettyimages.ru

«Нет, Кубок Стэнли не смогут привезти этим летом в Россию», — цитирует Дэйли РИА Новости

В финале Кубка Стэнли сыграют «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс», в которых выступают российский вратарь Сергей Бобровский и форвард Иван Барбашёв соответственно. При победе любой из команд трофей получит россиянин.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее журналист Горд Миллер заявил, что в IIHF не ждут скорого возвращения сборной России на международную арену.

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