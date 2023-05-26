Источник: в IIHF не ждут скорого возвращения сборной России на международную арену

Журналист Горд Миллер заявил, что в Международной федерации хоккея (IIHF) не ждут скорого возвращения сборной России на международную арену.

«Подавляющее большинство национальных федераций на конгрессе IIHF единодушно согласны с тем, что пройдут годы, прежде чем Россия будет допущена на международную арену», — написал Миллер в социальных сетях.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф высказался о решениях по отстранению России от международных соревнований.