Тардиф сообщил, что решения IIHF по России не являются политическими

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о решениях по отстранению России от международных соревнований.

«Все решения, принятые советом IIHF, направлены на защиту соревнований и делегатов России, Белоруссии. Эти решения не являются политическими. Мы будем говорить о соревнованиях, спорте, хочу заверить, что мы не принимаем никакого политического давления», — сказал Тардиф на заседании ежегодного конгресса.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее болельщика попросили снять футболку с надписью «Россия» на ЧМ по хоккею в Финляндии.