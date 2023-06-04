Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Барбашёв отреагировал на запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался о запрете Национальной хоккейной лиги (НХЛ) привозить Кубок Стэнли в Россию.
Барбашёв отреагировал на запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию
  • AP

«Честно говоря, мне всё равно. Я действительно не думал об этом. Не думаю, что кубок поедет в Россию, потому что в прошлом году он туда не попал. Это то, что есть», — цитирует Барбашёва AP.

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Вегас» обыграл «Флорида Пантерз» — 5:2. В обеих командах играют российские представители.

Ранее сообщалось, что хоккеистам «Вегаса» дадут бесплатный доступ в стрип-клуб в случае победы в Кубке Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить