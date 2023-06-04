Барбашёв отреагировал на запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался о запрете Национальной хоккейной лиги (НХЛ) привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Честно говоря, мне всё равно. Я действительно не думал об этом. Не думаю, что кубок поедет в Россию, потому что в прошлом году он туда не попал. Это то, что есть», — цитирует Барбашёва AP.

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Вегас» обыграл «Флорида Пантерз» — 5:2. В обеих командах играют российские представители.

Ранее сообщалось, что хоккеистам «Вегаса» дадут бесплатный доступ в стрип-клуб в случае победы в Кубке Стэнли.