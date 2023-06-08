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Сын Овечкина получил коллекционную карточку за участие в Матче звёзд НХЛ

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Старший сын нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина получил коллекционную карточку за участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сын Овечкина получил коллекционную карточку за участие в Матче звёзд НХЛ
  • AP
  • © Nick Wass

«В возрасте всего лишь четырёх лет Сергей Овечкин стал звездой конкурса буллитов на Матче звёзд НХЛ — 2023 в соревнованиях навыков. Вместе со своим отцом он получил высший балл от судей и стал победителем конкурса», — говорится на карточке.

Сергей является старшим сыном Александра Овечкина и Анастасии Шубкой, дочери известной актрисы Веры Глаголевой. У них также есть сын Илья. Пара поженилась в 2017 году.

Ранее Артём Дзюба заявил, что Овечкин на льду его бы прибил, но футбол — это его территория.

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