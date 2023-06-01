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Дзюба: Овечкин на льду меня бы прибил, но футбол — моя территория

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о взаимных подколах с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Дзюба: Овечкин на льду меня бы прибил, но футбол — моя территория
  • РИА Новости

«Хотел сказать по поводу Овечкина. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Поэтому потолкаться или ещё что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, что, если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория», — сказал Дзюба в своих социальных сетях.

26 мая Овечкин посетил тренировку «Динамо». Пресс-служба столичного клуба записала видео, на котором у капитана «Вашингтона» состоялся забавный диалог с нападающим Фёдором Смоловым.

Футболист спросил у Овечкина, с кем бы он хотел сыграть в товарищеском матче, и хоккеист выбрал «Локомотив». Смолов отметил, что у железнодорожников есть Артём Дзюба, с которым можно будет побороться, на что Овечкин ответил: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».

Ранее Дзюба заявил, что за последние три года прочитал около 20 книг.

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