Дзюба: Овечкин на льду меня бы прибил, но футбол — моя территория

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о взаимных подколах с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Хотел сказать по поводу Овечкина. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Поэтому потолкаться или ещё что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, что, если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория», — сказал Дзюба в своих социальных сетях.

26 мая Овечкин посетил тренировку «Динамо». Пресс-служба столичного клуба записала видео, на котором у капитана «Вашингтона» состоялся забавный диалог с нападающим Фёдором Смоловым.

Футболист спросил у Овечкина, с кем бы он хотел сыграть в товарищеском матче, и хоккеист выбрал «Локомотив». Смолов отметил, что у железнодорожников есть Артём Дзюба, с которым можно будет побороться, на что Овечкин ответил: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».

Ранее Дзюба заявил, что за последние три года прочитал около 20 книг.