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Дзюба заявил, что за последние три года прочитал около 20 книг

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, сколько прочитал книг за последние несколько лет.
Дзюба заявил, что за последние три года прочитал около 20 книг
  • РИА Новости

«Штук 20, наверное. Слушай, я хочу составить список книг и читать то, что мне реально интересно. Вот есть роман «Атлант расправил плечи», которым все гордятся, а я не смог его прочитать — для меня это говнище полнейшее, понимаешь?» — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Ранее Дзюба заявил, что вряд ли пойдёт работать в Госдуму после завершения карьеры.

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