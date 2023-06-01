Дзюба заявил, что за последние три года прочитал около 20 книг

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, сколько прочитал книг за последние несколько лет.

«Штук 20, наверное. Слушай, я хочу составить список книг и читать то, что мне реально интересно. Вот есть роман «Атлант расправил плечи», которым все гордятся, а я не смог его прочитать — для меня это говнище полнейшее, понимаешь?» — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Ранее Дзюба заявил, что вряд ли пойдёт работать в Госдуму после завершения карьеры.