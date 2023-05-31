Дзюба: вряд ли пойду работать в Госдуму после завершения карьеры

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что вряд ли пойдёт работать в Госдуму после завершения карьеры.

«После завершения карьеры я вряд ли пойду работать в Госдуму, мне это не особо интересно. В президенты РФС тоже не пойду», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 10 матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Ранее Станислав Черчесов объяснил неудачу Дзюбы в турецком чемпионате.