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Дзюба: вряд ли пойду работать в Госдуму после завершения карьеры

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что вряд ли пойдёт работать в Госдуму после завершения карьеры.
Дзюба: вряд ли пойду работать в Госдуму после завершения карьеры
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«После завершения карьеры я вряд ли пойду работать в Госдуму, мне это не особо интересно. В президенты РФС тоже не пойду», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 10 матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Ранее Станислав Черчесов объяснил неудачу Дзюбы в турецком чемпионате.

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