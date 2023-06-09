Дубль Ткачука и 25 сейвов Бобровского: «Флорида» спаслась и выиграла третий матч финала Кубка Стэнли у «Вегаса»

«Флорида» взяла верх над «Вегасом» в третьем матче финала Кубка Стэнли и возродила интригу в серии. Подопечные Пола Мориса были близки к тому, чтобы в очередной раз уступить и фактически подписать себе приговор. Они не сумели реализовать большинство семь раз, в то время как соперник их дважды наказал при игре в неравных составах. Однако эффектные спасения Сергея Бобровского и удачная игра Мэттью Ткачука на добивании помогли «Пантерз» спастись в основное время, а затем дожать соперника в овертайме, благодаря кистевому броску Картера Вераге.

Перед третьим матчем финала Кубка Стэнли «Флорида» оказалась в крайне незавидном положении. «Вегас» выиграл два стартовых матча с общим счётом 12:2, а во втором вовсе добился разгрома. Очередное поражение ставило бы «Пантерз» на грань катастрофы, а потому им необходимо было брать верх. Тем более серия переехала в «Эф-Эл-Эй Лайв-Арену», где хозяевам была обеспечена максимальная поддержка. Неудивительно, что они выскочили на лёд с удвоенным желанием и с первых мгновений повели осаду чужих ворот. Соперники под таким давлением дрогнули уже на пятой минуте. Мэттью Ткачук от борта выполнил передачу в центр. Брэндон Монтур подхватил шайбу, чуть продвинулся вперёд и нанёс точный бросок. Помог ему отличиться и Эрик Стаал, грамотно закрывший обзор на пятаке Эдину Хиллу. Ну а автор гола посвятил его сыну, который появился на свет в конце прошлой недели.

«Я чувствую, что в последнее время не забивал, но я создаю моменты, разыгрываю комбинации. Шайба просто не шла в сетку. Приятно наконец-то забить, это для моего малыша», — приводит слова защитника официальный сайт НХЛ.

После столь бурного начала эмоции немного улеглись, а игра выровнялась. К тому же в середине периода коллектив Пола Мориса остался без Ткачука. Форвард попал под жёсткий, но чистый силовой приём от Кигана Колесара и покинул площадку. Вернулся он лишь в начале второго отрезка. Как позже объяснил наставник «Флориды», медицинский штаб проверил состояние хоккеиста на предмет сотрясения мозга. К счастью, серьёзной травмы удалось избежать.

Без своего лидера «Пантерз» отдали инициативу сопернику. В довершение всех бед они, как и в предыдущих встречах, продолжали хватать ненужные удаления. Одно из них, когда команды действовали в формате «четыре на три», «Голден Найтс» реализовали. Марк Стоун на пятаке образцово подставил клюшку под наброс Джонатана Маршессо от синей. Более того, незадолго до перерыва гости могли выйти вперёд. Чандлер Стивенсон после передачи Алекса Пьетранджело оказался прямо перед Сергеем Бобровским, но не сумел его переиграть.

Надёжно россиянин действовал и в дальнейшем, полностью реабилитировавшись за неудачную игру в первых матчах решающей серии. Он был признан второй звездой и совершил 25 сейвов и пропускал исключительно в меньшинстве. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Джек Айкел совершил перехват в чужой зоне и выкатился с голкипером один на один, но не сумел перехитрить его — тот грамотно перекрыл створ щитками. Но больше запомнился удивительный двойной сейв чуть позднее, когда вратарь сначала парировал щелчок Ши Теодора, а затем успел переместиться в ближний и справился с добиванием Бретта Хаудена.

Однако партнёры продолжали зарабатывать глупые удаления, в общей сложности проведя в меньшинстве 16 минут. Оппоненты же с удовольствием их за это наказывали. Незадолго до перерыва, после того как Александр Барков отправился на скамейку за толчок Зака Уайтклауда в абсолютно не требующей того ситуации, «Вегас» вышел вперёд.

На этот раз Маршессо отличился самостоятельно. Получив прекрасную поперечную передачу от Айкела, он не оставил шансов Бобровскому выстрелом в ближний. К слову, нападающий продлил свою результативную серию в Кубке Стэнли до восьми встреч и установил рекорд клуба. Также он оказался лишь третьим хоккеистом за 35 лет с голами в трёх матчах со старта финала плей-офф. В концовке «Голден Найтс» имели ещё несколько шансов, чтобы увеличить преимущество, но Сергей продолжал выручать.

В заключительном периоде положение «Флориды» казалось безрадостным. Соперник грамотно убивал время и контролировал шайбу в чужой зоне. А при потере подопечные Брюса Кэссиди тут же включали высокий прессинг и не позволяли хозяевам организовывать собственные атаки. В результате в первой половине отрезка они толком не могли потревожить Хилла. Зато гости постоянно держали в тонусе Бобровского и обстреливали его бросками со средней и ближней дистанции. А самый хороший момент обеспечить победу партнёрам упустил Иван Барбашёв. Вместе с одноклубником он убежал два в одного, но попал в крестовину.

У «Флориды» в концовке не было другого выхода, кроме как снимать голкипера. И этот ход себя полностью оправдал. За 2 минуты и 13 секунд до конца основного времени хозяева отыгрались. Причём спас команду Ткачук, с трудом вернувшийся на лёд после жёсткого силового приёма. Он грамотно расположился на пятаке, когда Картер Вераге наносил бросок, и добил шайбу в сетку после сейва Хилла. Два очка, набранные в отчётном поединке, позволили форварду догнать в гонке бомбардиров турнира Роопе Хинца, а 11-й гол в плей-офф — обновить рекорд коллектива в плей-офф.

«Мы думали только о победе. Не имело значения, как мы сможем этого добиться. Не имело значения, что произойдёт на пути к этой цели. Мы просто знали, каким должен быть результат, и мы его получили», — подчеркнул Ткачук.

В овертайме у «Вегаса» изначально было не слишком много шансов, поскольку данную часть игры смело можно назвать вотчиной «Флориды», которая до того в нынешнем сезоне Кубка Стэнли выиграла шесть овертаймов из шести. Оппонента не спасло даже удаление Густава Форслинга в концовке основного времени.

«Пантерз» спокойно оборонялись, не позволив реализовать очередное большинство, а на пятой минуте поставили точку. И вновь великолепно воспользовался представившимся шансом Вераге. Только на этот раз он сам нанёс точный щелчок. Но и Ткачук внёс свой вклад, перекрыв обзор Хиллу на пятаке.

Таким образом, подопечные Мориса выиграли десятый матч подряд в овертайме в плей-офф с учётом предыдущего розыгрыша и одержали первую победу в истории в финалах Кубка Стэнли. В 1996-м «Флорида» также добралась до решающего противостояния, но всухую уступила «Колорадо». В текущей же серии вновь появилась интрига.