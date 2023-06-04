На вес золота: передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть «Флориду» в первом матче финала Кубка Стэнли

Иван Барбашёв помог «Вегасу» на своём льду победить «Флориду» в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли. Подопечные Брюса Кэссиди взяли верх со счётом 5:2, забросив три шайбы в заключительном периоде. Российский нападающий при равном счёте на 47-й минуте нашёл точной передачей Зака Уайтклауда и набрал 16 очко в текущем плей-офф НХЛ. При этом вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 29 сейвов.

Состав участников финала Кубка Стэнли — 2023 получился непредсказуемым. Мало кто до начала плей-офф мог представить, что за трофей поборются «Флорида» и «Вегас», в активе которых не только нет ни одного трофея, но значится лишь по одному выходу в финал в истории. Однако они не только добрались до решающего противостояния, но сделали это максимально уверенно.

В финале конференции «Голден Найтс» в шести матчах прошёл «Даллас», а «Пантерз» потратил всего четыре игры на победу над «Каролиной». Таким образом, обе команды имели возможность хорошо отдохнуть. Причём подопечные Пола Мориса получили паузу продолжительностью десять дней. Было любопытно посмотреть, как скажется на них временный простой .

Судя по стартовому периоду, он пошёл гостям только на пользу. Они активно начали матч и проводили одну быструю атаку за другой. И если бы не Эдин Хилл, результат встречи мог получиться совершенно иным. Канадец с самого начала поймал кураж и выручал партнёров. Только в первом отрезке он совершил восемь сейвов.

Более того, вратарь принял участие в массовой потасовке, результатом которой стало удаление Ника Казинса. Тем неожиданней оказался гол Эрика Стаала в меньшинстве. Он совершил сольный проход на чужой половине и увенчал его точным броском. Любопытно, что первую шайбу опытного форварда в финале Кубка Стэнли, заброшенную ещё в 2006-м за «Каролину», и вторую разделили 17 лет. Это самый долгий перерыв в финалах плей-офф НХЛ. Также лишь в третий раз в истории решающее противостояние началось с гола в меньшинстве.

Впрочем, незадолго до перерыва Джонатан Маршессо восстановил равновесие после передачи на пятак и отметился пятым результативным броском в шести последних матчах.

Вторую двадцатиминутку открыло потрясающее спасение Хилла. Ник Казинс после паса Мэттью Ткачука бросал, казалось, наверняка по пустому створу, но вратарь клюшкой парировал щелчок в упор. Чудо в исполнении голкипера придало уверенности его одноклубникам, которые принялись всё чаще тревожить Сергея Бобровского.

А в середине встречи хозяева вышли вперёд. Ши Теодор на синей линии издевательским финтом обманул соперника и, продвинувшись вперёд, бросил в дальний угол. Россиянин не увидел момент выстрела и не сумел среагировать на него. В концовке периода соперники обменялись попаданиями в стойки ворот, а «Флорида» смогла сравнять счёт. Александр Барков выиграл вбрасывание, а Энтони Дюклер отправил снаряд между щитков Хиллу. Пожалуй, это единственный эпизод за матч, в котором совершивший 33 сейва Эдин проявил себя не лучшим образом.

В заключительном отрезке сильнее всё же оказался «Вегас». И отрадно, что решающую шайбу соорудил единственный россиянин в составе команды Иван Барбашёв. На 47-й минуте он сам едва не замкнул прострел Джека Айкела на пятаке, но Бобровский грамотно перекрыл створ. Однако нападающий не выключился из борьбы и тут же вторым темпом от левого борта переадресовал шайбу Заку Уайтклауду, который свой шанс не упустил. Барбашёв же отдал десятую передачу в нынешнем плей-офф. Теперь он делит 9—11-е места в списке лучших ассистентов с Барковым и Максом Доми, а с 16 очками занимает девятое место в гонке бомбардиров вместе с Марком Стоуном.

Именно последний стал автором гола, который окончательно убил надежды «Пантерз» на спасение. А его невольным соавтором выступил Ткачук. Один из лучших хоккеистов «Флориды» не набрал ни одного очка в этой встрече, зато совершил грубейшую ошибку. От своей зоны он попробовал вынести шайбу верхом по воздуху, но её перехватил Стоун и отправил в сетку. Морис взял запрос на предмет игры высоко поднятой клюшкой, но судьи, посмотрев повтор, не увидели в действиях нападающего нарушения правил.

В результате гости ещё и остались в меньшинстве. А вскоре на льду вспыхнула массовая потасовка, по итогам которой Сэм Беннетт и Ткачук суммарно получили 26 минут штрафа. У соперника 12 минут заработал Чандлер Стивенсон.

В концовке «Пантерз» снял Бобровского, но лишь пропустил в пустые ворота от Райлли Смита. Таким образом, «Голден Найтс» стартовал с победы. Согласно статистике, это сулит им хорошие шансы на успех, поскольку команды, выигравшие первую встречу финала дома, в 83,3% случаев завоёвывают трофей. Также «Вегас» вышел на третье место по количеству волевых побед в отдельно взятом розыгрыше Кубка Стэнли — девять.

А в стане «Флориды» после игры, несмотря на неудачу, царили оптимистичные настроения. Так, Бобровский, совершивший 29 сейвов и прервавший пятиматчевую победную серию, напомнил, что команды ждёт затяжное противостояние.

«Это первая игра в долгой серии. Впереди ещё много матчей. Мы играем, извлекаем какой-то опыт и идём дальше. Встреча получилась хорошая, очень соревновательная. Захватывающая атмосфера. Две хорошие команды, которые боролись за победу. Будем идти дальше», — приводит слова голкипера официальный сайт НХЛ.

В аналогичном ключе выступил Морис, пообещавший, что ко второму поединку внесёт некоторые коррективы.

«Мы проанализируем некоторые свои манёвры с шайбой и взглянем на проседающие места, в которых можно улучшить нашу игру. Есть ряд вещей, в которых мы можем стать чуточку лучше, но игра будет напряжённой. Будет непросто», — подчеркнул специалист.